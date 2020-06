ROMA – La Roma è uscita con le ossa rotte dallo scontro diretto per la zona Europa contro il Milan. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, il Milan ha vinto la partita dominando nella ripresa.

Secondo Fonseca, i rossoneri hanno vinto grazie a degli autentici regali da parte della Roma. Come se Babbo Natale fosse passato con largo anticipo…

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Roma sono riportate dall’Ansa.

E’ amaro il commento di Paulo Fonseca dopo la sconfitta rimediata dalla sua Roma a San Siro.

“Qui la capacità fisica ha molto pesato. Non dimentichiamoci che hanno avuto 7 giorni per prepararsi ed è la loro terza partita, non è una scusa, è la verità”, ha notato l’allenatore giallorosso, riferendosi al fatto che il calendario ha permesso al Milan di avere due giorni in più di intervallo fra l’ultimo impegno e questo con la Roma.

Ora a preoccupare Fonseca è “soprattutto la questione fisica, non abbiamo molto tempo per recuperare.

Giocheremo tra due giorni e mantenere la regolarità è difficile quando cambiamo molti giocatori. Ma siamo pronti e preparati per lottare fino alla fine” (fonte ANSA).