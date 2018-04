ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Barcellona 3-0, gli highlights e le pagelle della partita.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Le pagelle

Roma-Barcellona 3-0 (1-0). Roma (3-4-1-2): Alisson 7, Juan Jesus 7, Fazio 7,5, Manolas 8, Kolarov 7,5, De Rossi 8, Strootman 7,5, Florenzi 7,5, Nainggolan 7 (33′ st El Shaarawy 7), Schick 7 (26′ st Under 7), Dzeko 8,5. (28 Skorupski, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 25 Bruno Peres, 30 Gerson). All.: Di Francesco 9

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen 6, Semedo 5 (40′ st Paco Alcacer sv), Piqué 5, Umtiti 5, Jordi Alba 5, Sergi Roberto 5, Rakitic 5,5, Busquets 5 (40′ st Dembelè sv), Iniesta 5 (35′ st Andrè Gomes 6), Messi 5, Suarez 5. (13 Cillessen, 25 Vermaelen, 11 Dembelè, 15 Paulinho, 6 Denis Suarez). All.: Valverde 5

Arbitro: Turpin (Fra) 6,5 Reti: 6′ pt Dzeko, 13′ st De Rossi (rig), 37′ st Manolas Recupero: 0′ e 4′ Ammoniti: Fazio, Juan Jesus, Piquè, Messi, Suarez Angoli: 6-3 per la Roma Spettatori: 56.575

+++ I GOL +++ – 6′: Dzeko sfrutta al meglio un assist al bacio di De Rossi, difende la palla in area e batte Ter Stegen – 3′ st: fallo di Piquè che cintura Dzeko servito in area da Nainggolan. rigore e rete di De Rossi per il 2-0 – 37′ st: Manolas su corner anticipa Umtiti e insacca per il 3-0.

Gli highlights