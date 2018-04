TORINO – A battere le mani alla Roma per l’impresa di eliminare il Barcellona c’è anche la Juventus che domani sera spera di emulare I giallorossi a Madrid.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il calcio italiano si complimenta con la Roma

“Complimenti alla @OfficialASRoma – è lI tweet del club bianconero – per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL”. Oltre alla Juve anche altri club di Serie A si complimentano con la Roma via Twitter per la storica impresa contro il Barcellona: ”Ammazza oh @OfficialASRoma. Complimenti per questa grande prestazione”, scrive il Milan seguito dai cugini dell’Inter (”Complimenti che serata”), mentre la Fiorentina aggiunge: ”Emozioni che ci rendono fieri di essere italiani! Complimenti @OfficialASRoma per la conquista della semifinale di @ChampionsLeague!”.

Esultanza social anche da parte del mondo dello spettacolo come dimostra il tweet di Fiorello: ”Grazie @OfficialASRoma per la splendida serata di calcio che ci hai regalato. Evviva! Complimenti!. Il tifosissimo romanista Carlo Verdone lancia un video urlando un ”Mamma mia ragazzi che serata….un sogno non ci posso credere!!!”.