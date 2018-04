ROMA – Città in festa dopo l’impresa della Roma contro il Barcellona.

Caroselli in città dopo il miracolo contro il Barcellona

Poco dopo la vittoria in campo di questa sera, nel centro della città si sono riversati tantissimi tifosi festanti che stanno attraversando in auto piazza Venezia facendosi sentire a suon di clacson. C’è chi porta in giro sciarpe giallorosse, chi urla “forza Roma”, chi dice “oggi è Natale”. Daje Roma!”, urla un tifoso in motorino mentre un secondo, ai piedi dell’Altare della Patria, agita una maxi-bandiera della Roma e altri esplodono in corsa petardi. Per una notte non si pensa più alle buche stradali, alla spazzatura, ai bus: in tutta la Capitale c’è chi pensa solo a festeggiare. Da Campo dei Fiori al Quadraro, dove l’atmosfera è simile a quella di Capodanno, è tutto un susseguirsi di “Forza Roma”, sfottò a laziali e juventini. Qualcuno che ha scommesso ringrazia anche la squadra che, data perdente, ha vinto.

“Complimenti alla As Roma per la Remuntada di stasera – twitta la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Grande prova d’orgoglio per la città e per l’Italia intera. #RomaBarcellona”. L’assessore comunale allo sport Daniele Frongia sui social non esita a parlare di “miracolo”. Smartphone alla mano, romani e turisti – con il sorriso stampato in volto – sono fermi ad immortalare le ‘celebrazioni’ all’ombra del Colosseo.

“E adesso vogliamo una rivincita sul Liverpool dopo più di trent’anni”, dice un romanista in via del Corso. Cori dal centro alla periferia nella notte ‘magica’ della Roma: i romanisti si stanno riversando nelle strade per condividere la gioia di una vittoria inaspettata: dalle comitive di giovanissimi che intonano slogan calcistici e cantano “grazie Roma”, ai tifosi più anziani, anche loro scesi in strada a festeggiare.

La festa nello spogliatoio

Caroselli nel centro della città (da Repubblica)