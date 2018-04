ROMA – Un concerto indimenticabile.

Gianna Nannini con la maglia della Roma

Gianna Nannini si è resa protagonista di un concerto “Fenomenale”, come il titolo del suo ultimo tour. La cantante si è esibita al “Palalottomatica”. Ha iniziato il concerto in “borghese” ma, dopo aver appreso della miracolosa vittoria della Roma sul Barcellona, è corsa dietro le quinte ed è tornata con la maglia della Roma e un trono giallorosso in onore della squadra capitolina.

La sua battuta

“Allora non siete andati tutti alla partita? Anche io sono della Lupa”,

“E’ pazzesco, è pazzesco. La Roma ha vinto. E se ha vinto la Roma è come se avesse vinto tutta l’Italia”

