ROMA – Andres Iniesta l’aveva capito sin dal fischio iniziale che la serata poteva concludersi nel peggiore dei modi.

Infatti, al rientro in campo dopo il primo tempo terminato 1-0 per la Roma, come scovato dal labiale delle camere di Espn e riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il capitano del Barcellona dice a Sergi Roberto e Umtiti che “se continuiamo così finiamo per perdere”.

Per Iniesta inoltre, la sfida dell’Olimpico potrebbe essere stata l’ultima gara in Champions League con la maglia del Barcellona dopo averne disputate 131 e alzato per quattro volte al cielo il trofeo più ambito in Europa.

“Un’eliminazione molto dolorosa – ha detto nel post partita il numero 8 del Barcellona – perché nessuno se l’aspettava visto il risultato dell’andata. ma quando fai le cose sbagliate e fai molti errori… È stata una grande delusione per la stagione che stavamo facendo. La mia ultima partita in Champions League: è una possibilità”.