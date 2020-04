ROMA – Due anni fa la Roma compì una delle imprese più grandi nella storia della Champions League.

I giallorossi dovevano ribaltare la sconfitta per 4 a 1 della gara di andata per eliminare il Barcellona e per qualificarsi alle semifinali di Champions League.

Si trattava di una impresa (quasi) impossibile perché il Barcellona era una delle squadre più forti del mondo e perché andava battuto con tre gol di scarto…

Ma la Roma c’è riuscita con una difesa di ferro e con un tre a zero firmato da Dzeko, De Rossi e Manolas.

Poi la corsa dei giallorossi si è fermata, per un pelo e per qualche errore arbitrale di troppo, in semifinale contro il Liverpool.

A ricordare quella serata magica, ci ha pensato Juan Jesus con questo lungo post pubblicato su Instagram.