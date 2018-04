Roma-Barcellona streaming e diretta tv: dove vederla

ROMA – Roma-Barcellona è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, fischio d’inizio fissato per le ore 20:45 allo Stadio Olimpico (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE).

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Anche il ritorno di Roma-Barcellona, così come la gara di andata, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Gli abbonati potranno seguire la gara anche su Premium Sport e in diretta streaming su Premium Play.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembelé, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.

La gara di andata

Il Barcellona ha vinto 4-1 in casa grazie alle marcature di Suarez e Pique e agli autogol di Daniele De Rossi e Kostas Manolas. La Roma ha segnato la rete della bandiera con Edin Dzeko.

60.000 spettatori allo Stadio Olimpico

Sono circa 60mila gli spettatori attesi all’Olimpico per la partita di Champions League Roma – Barcellona. Di questi circa mille della squadra ospite. Sebbene l’incontro non sia considerato “a rischio”, l’attenzione resta alta, anche in relazione all’attuale situazione politica in Catalogna. Controlli in aeroporti, stazioni ferroviarie e nei tradizionali luoghi di ritrovo, del centro storico della Capitale. Emesso dalla Prefettura il provvedimento di divieto della vendita per asporto e trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro nella zona dello stadio Olimpico, dalle 3 ore precedenti all’inizio dell’incontro fino a un’ora dopo la fine.

Il provvedimento riguarderà anche l’area del cosiddetto Tridente e piazzale delle Canestre dalle ore 19 di oggi fino alle ore 24 di. Punto di aggregazione per i tifosi ospiti sarà piazzale delle Canestre, nella zona di Villa Borghese, dove potranno sostare in attesa di essere scortati allo stadio Olimpico. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18:00. E’ stata messa a disposizione dei tifosi ospiti una brochure in lingua spagnola, contenente le indicazioni sulle misure di accoglienza adottate, consultabile sul web o sul profilo Facebook della Questura di Roma.