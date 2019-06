ROMA – Sono giorni decisivi per l’As Roma. La società giallorossa comunicherà il nome del nuovo allenatore a breve (in corsa Mihajlovic, Fonseca e De Zerbi). Poi dovranno essere ufficializzati gli acquisti. Andiamo ad analizzare la situazione, ruolo per ruolo, per conoscere tutti i nomi che sono sul taccuino di Petrachi, nuovo direttore sportivo della società giallorossa che deve essere ancora ufficializzato ma che è già al lavoro.

Roma, tutti gli obiettivi di calciomercato. Berardi, Belotti, Hysaj e Perin i nomi caldi.

PORTIERE – La Roma ha in rosa due ottimi portieri. Mirante, che si è dimostrato più che affidabile e che ha guadagnato con pieno merito una convocazione nella Nazionale Italiana di calcio, e Fuzato, giovane portiere brasiliano in costante crescita. A questo roster, Petrachi vorrebbe aggiungere Perin ma al momento non c’è l’accordo con la Juventus che chiede in cambio giocatori come Zaniolo ed El Shaarawy che sono considerati degli incedibili.

DIFESA – La Roma ha molti centrali in rosa ma è carente sulle corsie esterne. Per questo motivo, Petrachi ha contattato Hysaj, terzino albanese che è in uscita dal Napoli. Su di lui, ci sarebbe anche la Juventus su indicazione di Maurizio Sarri. Hysaj sarebbe un ottimo acquisto per la Roma che così potrebbe mettere di nuovo Alessandro Florenzi nel suo ruolo naturale che è quello di esterno di centrocampo. La riserva di Hysaj sarebbe Karsdorp. Hysaj è un terzino destro che può giocare anche a sinistra.

CENTROCAMPO – Il primo “colpo” sarà il rientro di Gerson, calciatore che ha fatto molto bene tra le fila della Fiorentina. Adesso Gerson è pronto per giocarsi le sue carte nella Roma. In questa zona del campo, la Roma ha bisogno di calciatori di qualità. Per questa ragione, Petrachi ha contattato Berardi, calciatore che è stato inseguito a lungo da Eusebio Di Francesco. Berardi sarebbe il punto di raccordo tra centrocampo e attacco.

ATTACCO – L’obiettivo numero uno per l’attacco era Duvan Zapata ma dopo il no di Gasperini sembra praticamente impossibile toglierlo all’Atalanta. Per questa ragione, Petrachi ha iniziato un dialogo approfondito con Belotti, centravanti del suo Torino. Il Gallo sarebbe pronto al grande salto dopo alcune ottime stagioni a Torino.