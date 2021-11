Roma-Bodø/Glimt, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming

Roma-Bodø/Glimt, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming. La Roma nella quarta giornata di Conference League sfida i norvegesi del Bodø/Glimt. La squadra di José Mourinho punta a vendicare il 6-1 della partita d’andata e a riprendersi il primo posto nel girone. La partita si gioca il 4 novembre, fischio d’inizio alle 18:45. Roma-Bodø/Glimt dove vederla.

Dove vedere Roma-Bodø/Glimt in tv e in streaming

La partita di Conference League Roma-Bodø/Glimt, con fischio d’inizio alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite) e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita della Roma con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Roma-Bodø/Glimt: le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.