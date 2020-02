ROMA- Aleksandar Kolarov è finito nuovamente nel mirino dei tifosi della Roma. Al momento del suo acquisto, venne offeso e contestato in tutti i modi per il suo passato con la maglia della Lazio. Poi Kolarov è stato bravo a trasformare i fischi in applausi grazie a delle prestazioni di alto livello e a ben due gol nei derby.

Kolarov fischiato durante Roma-Bologna, l’amore con i tifosi giallorossi è finito.

Ma questo idillio sembra finito per colpa di prestazioni davvero scadenti e di comportamenti che non sono piaciuti ai tifosi della Roma. Stasera, alcuni sostenitori giallorossi stavano fischiando la squadra, che perdeva per 2 a 1 in casa contro il Bologna, Kolarov ha reagito con un gesto che non è andato giù a molti tifosi che da quel momento in poi hanno iniziato a fischiarlo ad ogni tocco di palla.

La Roma ha giocato veramente male e ha perso meritatamente in casa contro il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha segnato tre gol (doppietta di Musa Barrow e marcatura di Orsolini) ma avrebbe potuto realizzarne molti di più. La Roma ha provato a rientrare in partita con la rete di Mkhitaryan su cross di Bruno Peres e con l’autorete di Denswil su cross di Kolarov ma non è bastato per chiudere il match sul pareggio.