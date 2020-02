ROMA – Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seràgnoli di Bologna “dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”. Lo fa sapere in una nota l’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola.

Roma-Bologna, Sinisa Mihajlovic farà di tutto per esserci.

Mihajlovic vorrebbe raggiungere la sua squadra a Roma per presenziare alla partita di campionato contro i giallorossi che in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Il tecnico serbo si sente bene e non vuole far mancare il suo appoggio ai calciatori rossoblù.

Il tecnico aveva annunciato pubblicamente di essere stato colpito da una forma di leucemia a metà luglio dello scorso anno e dopo diversi cicli di terapie è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare il 29 ottobre.

A un mese circa dall’intervento aveva incontrato la stampa con i medici per annunciare condizioni di salute buone. Il 27 gennaio è stato ricoverato di nuovo, al Seragnoli, per una terapia antivirale. Con un permesso speciale di uscita soltanto il primo febbraio per presenziare allo stadio Dall’Ara di Bologna al match dei rossoblù col Brescia (fonte Ansa).