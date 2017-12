Roma-Cagliari 1-0, var: rigore assegnato a Dzeko, gol Fazio convalidato

ROMA – Ancora una volta la tecnologia è stata decisiva nel corso di una partita di Serie A. L’arbitro Damato di Barletta ha utilizzato la var per due episodi chiave dell’incontro di stasera.

Il direttore di gara pugliese ha assegnato un calcio di rigore alla Roma per un netto fallo di Cragno ai danni di Edin Dzeko. Successivamente Perotti ha fallito dagli undici metri.

Al 94′ la Roma ha vinto la partita con un gol di Federico Fazio in mischia. L’arbitro Damato ha voluto vedere la var perché effettivamente c’erano talmente tanti calciatori in area di rigore che non era semplice capire cosa fosse successo.

Fazio ha sfruttato una uscita maldestra di Cragno per stoppare il pallone con il petto e poi insaccare in rete per la gioia dei tifosi giallorossi.

Federico Fazio Goal HD – AS Roma 1-0 Cagliari 16.12.2017 #RomaCagliari https://t.co/wRMEv6wQfV — Football (@Socccer_LENS) 16 dicembre 2017