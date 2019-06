ROMA – “Scherzetto” della Roma all’Inter. Si accende la sfida di mercato per arrivare al centrocampista della Nazionale Italiana Nicolò Barella. L’Inter era sicuro di prenderlo perché aveva trovato un accordo con l’agente del calciatore. I nerazzurri puntavano forte sul sì del calciatore ma non hanno fatto i conti con il Cagliari.

La società sarda non ha gradito il comportamento dei nerazzurri. L’Inter ha scavalcato il Cagliari per poi metterlo con le spalle al muro dopo aver strappato l’ok del calciatore. Una strategia lecita ma sicuramente poco elegante. Il Cagliari non l’ha presa bene e ha lavorato in silenzio per “farla pagare” all’Inter.

Così i sardi, che erano fortemente interessati ad un attaccante del valore di Defrel, hanno trovato un accordo con la Roma per il trasferimento di Barella in giallorosso. L’accordo è stato raggiunto sulla base dei trentacinque milioni di euro alla Cagliari più il cartellino di Defrel, attaccante reduce da una stagione straordinaria tra le fila della Sampdoria.

Barella ha l’accordo con l’Inter ma allo stesso tempo non disdegna la Roma come destinazione per continuare a crescere in una grande città ed in un club di livello. Il centrocampista azzurro dava per scontato l’imminente accordo tra Inter e Cagliari perché così gli avevano promosso i nerazzurri. Ed invece non è andata così.

Barella non farebbe mai uno sgarbo al Cagliari che è la sua squadra del cuore e dalla quale si vuole separare nella maniera più pacifica possibile. Così Barella sta prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi alla Roma. Se il Cagliari glielo dovesse chiedere, il centrocampista della Nazionale Italiana accetterebbe senza alcun problema.

Per la Roma sarebbe un colpaccio. Con questo acquisto i giallorossi darebbero un grande segnale al mercato. Beffare una rivale come l’Inter sarebbe una grande prova di forza. Barella sarebbe il terzo colpo dei giallorossi dopo Diawara e Spinazzola (fonte Il Corriere dello Sport).