Roma-Cagliari streaming-diretta tv, dove vederla (Serie A)

Roma-Cagliari, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Roma-Cagliari CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Roma-Cagliari (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Roma-Cagliari. Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 16 De Rossi, 6 Strootman, 14 Schick, 9 Dzeko, 8 Perotti. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 55 Castan, 25 Bruno Peres, 33 Emerson, 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Under, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco. Indisponibili: Karsdorp, Defrel. Diffidati: Nainggolan. Squalificati: nessuno.

Cagliari (3-5-1-1): 1 Rafael, 13 Romagna, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 2 Van der Wiel, 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Padoin, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (29 Cragno, 29 Daga, 23 Ceppitelli, 12 Miangue, 24 Capuano, 27 Deiola, 7 Cossu, 9 Giannetti, 36 Melchiorri, 17 Farias, 25 Sau). Allenatore: Lopez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Crosta, Dessena, Faragò. Arbitro: Damato di Barletta Quote Snai: 1,25; 6,00; 11,00

Qualche gol in più rispetto alle ultime uscite e i tre punti. Eusebio Di Francesco non vuole altro dall’impegno di domani sera all’Olimpico contro il Cagliari. “Affrontiamo una squadra da temere, che ha una sua identità ed è molto pericolosa davanti, ma noi dobbiamo giocare per vincere” spiega il tecnico della Roma, soffermandosi sulla mancanza di concretezza dei giallorossi sotto porta: “Questa settimana abbiamo fatto tante esercitazioni per stimolare i miei giocatori ad attaccare meglio. Devo dire che nelle ultime gare per quello che abbiamo costruito siamo stati poco cinici. Da domani voglio che la squadra risponda coi fatti portando a casa il risultato e continuando però a non prendere gol”.

Riguardo poi all’utilizzo o meno di Nainggolan, diffidato, Di Francesco è chiaro: “Se per fare la formazione pensassi già alla sfida con la Juventus farei l’errore più grande di tutti. Adesso c’è il Cagliari e lui potrebbe giocare dal primo minuto, poi è ovvio che anche io guardo queste cose ma non in prospettiva della prossima gara”.