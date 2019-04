ROMA – Il profilo Twitter in lingua inglese della Roma ha “vietato” a tutti i calciatori giallorossi di fare foto con il rapper Drake fino alla fine della stagione. “Provvedimento” necessario per evitare la sua maledizione, i giocatori che hanno postato foto con Drake sui social, hanno perso il match successivo. Ecco l’annuncio dell’As Roma su Twitter: “A tutti i giocatori della Roma è vietato fare foto con Drake fino alla fine della stagione”.

Roma vuole evitare la maledizione di Drake, ecco di cosa si tratta.

Pubblicare sui social una foto in compagnia di Drake equivale automaticamente a perdere il match successivo. Tutto è iniziato da Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, grande fan di Drake ed appassionato di musica rapper. Pierre-Emerick Aubameyang ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Drake e poco ore dopo il suo Arsenal ha perso contro l’Everton.

Lo stesso destino è capitato al bomber argentino Sergio Aguero. Il “Kun” ha pubblicato sui social una foto in compagnia del rapper Drake e poche ore dopo ha perso l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Tottenham. Non solo, Aguero ha perso la partita e ha anche sbagliato il calcio di rigore del possibile 1-0 per il Manchester City, lui che solitamente è un rigorista infallibile. Davvero una grande sfortuna.

Dall’Inghilterra alla Germania è un attimo. Sancho, stellina del Borussia Dortmund, ha pubblicato sui social network una foto in compagnia del rapper Drake poco prima della sfida scudetto del campionato tedesco tra il suo Borussia Dortmund ed il Bayern Monaco. Come è andata? E’ anche superfluo dirlo, il Bayern Monaco ha stravinto con il risultato di 5-0 e Sancho è stato tra i peggiori in campo.

Incuranti di questa maledizione, Paulo Pogba e Kurzawa hanno voluto sfidare il destino pubblicando una foto in compagnia di Drake prima di partite decisive. Come è andata? Pogba ha perso contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, decisa da una sfortunata autorete, mentre Kurzawa ha visto umiliare il suo Psg dal Lilla. Questa sconfitta ha rimandato la festa scudetto dei parigini. Insomma, il bilancio di Drake con i calciatori è catastrofico ed in questo momento della stagione, la Roma ha bisogno di tutto meno che della sfortuna.