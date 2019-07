ROMA – Il patron dell’As Roma James Pallotta ha incontrato il ceo Fienga, l’allenatore Fonseca, il d.s. Petrachi e il consigliere Baldini a Siena per fissare le strategie di calciomercato dei capitolini. Il patron americano ha dato l’ok ai suoi dirigenti per chiudere gli acquisti di Alderweireld e Higuain alle sue condizioni.

I giallorossi hanno congelato l’acquisto di Mancini dall’Atalanta proprio perché hanno ricevuto una apertura dal Tottenham per Alderweireld. Il difensore belga ha una clausola rescissoria di trenta milioni di euro che scadrà il 25 luglio. La Roma non ha alcuna intenzione di sborsare questa cifra per un calciatore di 30 anni che è in scadenza nel 2020.

Pallotta ha dato mandato ai suoi dirigenti di chiudere l’affare per circa 12 milioni di euro. Il presidente americano non ha escluso la possibilità di inserire Zaniolo nella trattativa. In quel caso, la Roma riceverebbe un ricco conguaglio dal Tottenham perché ovviamente Zaniolo vale di più di Alderweireld sia per età che per qualità tecniche.

I giallorossi vorrebbero tenere Zaniolo un altro anno ma in caso di cessione preferirebbero darlo al Tottenham piuttosto che ai rivali della Juventus. I rapporti con i bianconeri sono ottimi ma i giallorossi non vorrebbero dare il loro gioiellino ad un club che è “odiato” dai tifosi della Roma per evitare altri problemi ambientali.

Il problema sta nel fatto che Zaniolo, in caso di addio ai giallorossi, accetterebbe solamente il trasferimento alla Juventus (con la quale avrebbe già un intesa su stipendio e durata del contratto).

L’altro nome caldo in casa giallorossa è quello di Gonzalo Higuain. La Juve lo venderebbe volentieri nella Capitale ma vuole sfruttare l’interessamento dei giallorossi per l’argentino per avere in cambio Zaniolo. La Roma vorrebbe prenderlo a prezzo scontato ma senza privarsi immediatamente di Zaniolo.