ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Chievo Verona 2-0, gol: Stephan El Shaarawy 11′, Bryan Cristante 30′. Partita valida come lunch match della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Momento toccante prima del fischio d’inizio della partita. E’ stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Maria Sensi. Sono stati collocati dei fiori sul posto della tribuna che la Sensi occupava durante le partite della Roma che era la sua squadra del cuore. Commozione e applausi allo Stadio Olimpico nel suo ricordo.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Roma dopo 40 secondi. Cross di Under dalla destra, stacco potente di testa di Dzeko e palla fuori di un soffio a Sorrentino battuto. Roma ancora vicina al gol con Dzeko. Al 7′, il bomber bosniaco ha calciato rasoterra Sorrentino non è riuscito a bloccare la palla ma ha comunque salvato il gol. Al 10′ El Shaarawy ha calciato con potenza da fuori area di rigore ma non ha centrato lo specchio della porta del Chievo. Roma in vantaggio all’11’, cross dalla destra di Florenzi e gol al volo, con il sinistro, di Stephan El Shaarawy. Raddoppio della Roma al 30′, assist di Dzeko e tocco vincente, con il destro, di Bryan Cristante. Roma autoritaria nel primo tempo, i giallorossi chiudono la prima frazione di gioco sul 2-0 con gol di El Shaarawy e Cristante.

IL TABELLINO

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Marcano, Karsdorp, Santon, Lu. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Schick, Perotti, Kluivert.

All. Di Francesco.

CHIEVO VERONA: Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.

A disp.: Seculin, Semper, Tanasijevic, Depaoli, Jaroszynski, Hetemaj, Kiyine, Pellissier, Grubac, Meggiorini, Pucciarelli, Leris.

All. D’Anna.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo. Assistenti: Manganelli e Prenna. IV uomo: Pezzuto. VAR: Maresca. AVAR: Di Vuolo.

Gli highlights di Roma-Chievo Verona

Gol di Cristante su assist di Dzeko

Gol di El Shaarawy su assist di Florenzi.