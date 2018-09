Roma-Chievo streaming Dazn e diretta tv, dove vederla: orario e data

ROMA – As Roma-Chievo Verona, partita valida come lunch match della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà domenica 16 settembre 2018 allo Stadio Olimpico. Calcio d’inizio alle 12.30.

DOVE VEDERE ROMA-CHIEVO IN TV E STREAMING.

Roma-Chievo sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Dazn è visibile sui pc, sui cellulare, sui tablet, sulle playstation e sulle smart tv. Quindi i possessori di una smart tv, e di un abbonamento a Dazn, potranno vedere Roma-Chievo Verona in diretta tv.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CHIEVO

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Partita tra due squadre in crisi che sono “condannate” alla vittoria. Il Chievo Verona è ultimo in classifica con solamente un punto all’attivo ma una differenza reti da incubo. La Roma è reduce dalla sconfitta contro il Milan, arrivata al 90′ per mano di Cutrone, e dal pareggio interno contro l’Atalanta e ha assolutamente bisogno dei tre punti in casa per invertire la rotta in campionato.

Di Francesco vuole scacciare la crisi puntando sul tridente composto da Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko e Cengiz Under. Il chievo Verona risponde con Stepinski unica punta e un modulo principalmente difensivo.