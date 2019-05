Roma, Claudio Ranieri annuncia: “Lascio a fine stagione”

ROMA – “A fine stagione terminerò il lavoro con la Roma”. Claudio Ranieri in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Juventus, annuncia che a fine stagione lascerà la panchina della Roma. D’altronde Ranieri nella capitale era stato chiamato a tempo. Il tempo di riportare la Roma in Champions League. Missione, fin qui, non proprio riuscita.

“Quando ho firmato – spiega Ranieri – avevo già deciso, sono arrivato qui in un momento di necessità. A fine campionato il mio lavoro finirà. Ed è logico che mi sento di promuovere la mia squadra del cuore”.

E ancora: “Sono qui perché la Roma mi ha chiamato, da tifoso ho risposto con entusiasmo e con tutta la buona volontà. Finito questo, finirà il mio lavoro”.

Saltato mister Antonio Conte, quindi, salta anche mister Claudio Ranieri. Il mistero resta: chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

Ieri il presidente dell’Atalanta ha chiuso anche all’ipotesi Gian Piero Gasperini: “Resta con noi a vita”. Per i tifosi della Roma ora non resta che fare una cosa. Aspettare. E sperare, intanto, nel quarto posto.