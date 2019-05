ROMA – Una giornata da dimenticare per i tifosi giallorossi. All’alba arrivano i giornali in edicola e subito, appena sveglio, il tifoso della Roma si imbatte sull’intervista della Gazzetta dello Sport ad Antonio Conte. Proprio lui. L’ex capitano della Juventus tanto odiato e ora diventato il vero sogno proibito a Roma. Sintesi dell’intervista? Conte prende a calci i sogni dei tifosi e respinge al mittente la panchina offerta: “Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma”. Già. Oggi le condizioni non ci sono. Ma quali sono queste condizioni? Le aveva elencate Conte qualche riga prima: “Io voglio incidere, perché sono molto severo con me stesso. Poi ho un problema: la vittoria. Che sento come l’ obiettivo del mio lavoro. Il percorso per arrivarci è fatto di lavoro, di sacrificio, di unità d’ intenti, di pensare con il noi e non con l’ io.Non ne conosco altri. Io devo avere la percezione di poter battere chiunque. Devo sentire che vincere è possibile. Altrimenti, senza problemi, posso continuare a restare fermo”.

Evidentemente, quindi, a Conte la Roma non ha potuto offrirgli ciò che Conte voleva più di ogni cosa: sentire che vincere è possibile. O almeno così ha inteso il buon Conte. Addio Conte.

Passa qualche ora e il tifoso giallorosso, abbandonata la Gazzetta sul divano, apre lo smartphone e si imbatte in un’altra brutta, bruttissima notizia.

Quale? Sembra che Zaniolo, in una discoteca a venti chilometri da Massa, abbia confessato agli amici di gradire un eventuale trasferimento alla Juventus: “Se il prossimo anno vado alla Juve? Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Poi però decide la Roma”. Questo il virgolettato riportato. Niente di che, intendiamoci. Che Zaniolo desideri andare alla Juventus non è niente di clamoroso. E’ la normalità per un ragazzo di 19 anni che vuole affacciarsi nel migliore dei modi nel calcio delle “grandi”. Il problema è che la Roma, almeno per ora, non rientra nell’elenco delle “grandi”.

Finita qui? No. Anzi. Basta scorrere le notizie sullo smartphone e appare anche questo: “Totti pensa all’addio”. Subito dopo, almeno in questo caso, arriva però la smentita del diretto interessato. Ovvero del Capitano.

Ma meglio chiudere i giornali. Meglio chiudere anche i cellulari e per oggi forse, caro tifoso giallorosso, è meglio non leggere più niente.