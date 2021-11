Roma, Cristante e Villar positivi: saltano il Genoa. Squadra sottoposta a nuovi test per evitare il focolaio

Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono risultati positivi al Covid. I due centrocampisti e il resto della squadra della Roma, questa mattina erano stati sottoposti al tampone rapido prima della partenza per Genova dove domani sera si giocherà il match contro i rossoblù.

Cristante e Villar positivi, ansia focolaio nella Roma

Cristante e Villar sono risultati positivi al Covid e la Roma ha sottoposto nuovamente la squadra a nuovi test, questa volta molecolari. I due centrocampisti, entrambi vaccinati, sono subito stati messi in isolamento. Entrambi stanno bene. La Roma ha comunicato ufficialmente il loro contagio e adesso sta esaminando il resto del gruppo per evitare un focolaio. José Mourinho dovrà dunque fare a meno di loro per la trasferta di Genova dove mancheranno anche Vina e Calafiori, oltre l’infortunato Spinazzola. La notizia positiva per i giallorossi è il rientro tra i convocati di Smalling.

La probabile formazione della Roma col Genoa

La Roma dunque dovrà far a meno di molti giocatori nella sfida contro il Genoa. La probabile formazione che scenderà in campo domani sera dovrebbe essere questa: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.