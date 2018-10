ROMA – Dopo la disfatta interna contro la Spal, c’è l’esame Champions per la Roma. E’ obbligatorio vincere per nutrire concrete speranze nella qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo minimo se consideriamo l’exploit europeo dello scorso anno.

Di Francesco è stato chiaro a poche ore dalla partita. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Dobbiamo ritrovare noi stessi”“Non possiamo essere felici dopo una sconfitta in casa, e gli alti e bassi della squadra mi tormentano più di tutto, ma per fortuna non c’è tempo di stare a fare troppe chiacchiere, abbiamo subito una partita importantissima e domani dobbiamo tornare a vincere, è fondamentale”

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Nzonzi, De Rossi; Ünder, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Kluivert out per risentimento muscolare a poche ore dalla partita.

CSKA MOSCA (3-4-2-1): Pomazun; Rodrigo Becao, Magnusson, Nababkin; Mario Fernandes, Oblyakov, Bijol, Efremov; Dzagoev, Vlasic; Chalov. Allenatore: Han?ar?nka.

IN TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253, 384 D.T.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Prima di #RomaCSKA, a partire dalle 19, visitate #LaMagicaLand, situata a Piazza del Foro Italico all’interno dell’area riservata! 💛❤#ASRoma pic.twitter.com/qg4v7Pyjkn — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 ottobre 2018

📕 Il Match Program dedicato a #RomaCSKA è online! 📕 Clicca qui per iniziare a sfogliarlo https://t.co/LJsR5spZnT#ASRoma pic.twitter.com/5yqTkrm6bG — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 ottobre 2018