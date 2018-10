ROMA – As Roma-Cska Mosca 0-0. Partita valida per la fase a gironi di Champions League.

Classifica: Cska 4 punti, Roma e Real Madrid 3 punti, Plzen 1.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Nzonzi, De Rossi; Ünder, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. Kluivert out per risentimento muscolare. Allenatore: Di Francesco.

CSKA MOSCA (3-4-2-1): Pomazun; Rodrigo Becao, Magnusson, Nababkin; Mario Fernandes, Oblyakov, Bijol, Efremov; Dzagoev, Vlasic; Chalov. Allenatore: Han?ar?nka.

IN TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253, 384 D.T.

Il prepartita sui social network

Prima di #RomaCSKA, a partire dalle 19, visitate #LaMagicaLand, situata a Piazza del Foro Italico all’interno dell’area riservata! 💛❤#ASRoma pic.twitter.com/qg4v7Pyjkn — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 ottobre 2018

Triplice fischio al Tre Fontane! Prima vittoria per noi in questa #UYL 🙌🙌🙌#RomaCSKA si conclude sul 3-1. In gol per noi Riccardi, Bouah e D’Orazio. Daje Roma! 🐺#UYL pic.twitter.com/WvAb9VqcKz — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 ottobre 2018