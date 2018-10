Roma Cska Mosca streaming e in diretta tv, dove vederla. Roma – Cska Mosca si sfideranno martedì 23 ottobre alle ore 21:00 per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Roma – Cska Mosca, Gruppo G, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

Sono quattro gli incroci tra Roma e Cska Mosca. La prima volta fu nel settembre del 1991, nell’andata del primo turno di Coppa delle Coppe. La Roma vinse a Mosca per 2-1, grazie all’autogol di Kolesnikov e al gol di Rizzitelli. Nel ritorno, giocato all’Olimpico, i russi vinsero 1-0 ma a passare fu la squadra capitolina. L’ultimo incrocio risale alla fase a gironi della Champions League stagione 2014-2015. La Roma vinse con un netto 5-1 in casa (doppietta di Gervinho, Iturbe, Maicon e autogol di Ignashevich) e pareggiò in Russia per 1-1 (gol di Totti).

Il calendario della Roma in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Real Madrid-Roma 3-0;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 21.00 – Roma-Viktoria Plzen 5-0;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Roma-CSKA Mosca;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 18.55 – CSKA Mosca-Roma;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Roma-Real Madrid;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55 – Viktoria Plzen-Roma.