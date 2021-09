La fase a gironi di Conference League per la Roma inizia contro il Cska Sofia. La partita del gruppo C si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 21: ecco dove vederla in diretta tv e streaming e le probabili formazioni.

Dove vedere Roma-Cska Sofia in diretta tv e streaming

La partita Roma-Cska Sofia sarà visibile in diretta tv su Sky sul canale Sky Arena oppure Sky Sport. Visione in streaming anche tramite l’app SkyGo (solo per gli abbonati). La sfida sarà trasmessa anche in streaming anche su Dazn. Gli abbonati infatti potranno vedere Roma-Cska Sofia accedendo al sito o scaricando l’app su smart tv, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure collegando il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni di Roma-Cska Sofia

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. Allenatore: Mladenov.

Sarà Glenn Nyberg l’arbitro del match. Il direttore di gara svedese sarà coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist mentre il quarto uomo sarà Victor Wolf.