ROMA – Sono successe talmente tante cose prima di Roma-Cska che la partita è passata in secondo piano. Prima il crollo della scala mobile della metro Repubblica, che ha provocato il ferimento di 24 tifosi russi Del Cska Mosca, di cui uno grave; poi gli scontri tra le due tifoseria prima del fischio d’inizio del match di Champions League.

Come ha riferito l’Ansa, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio Olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti per calmare la situazione.

Secondo quanto scritto da Adnkronos, il tifoso è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni non sono apparse gravi, tant’è che ha rifiutato le cure in ospedale.

Nel frattempo su Twitter, Troublemakers España ha pubblicato un VIDEO che mostra un attacco sferrato da alcuni tifosi della Roma nei confronti di alcuni sostenitori del Cska Mosca a pochi metri dallo Stadio Olimpico.

Italia. 23.10.2018. Un grupo de ultras de la Roma atacan a un par de aficionados del CSKA Moscú en la previa del partido. #ASRoma #RomaCSKA #UCL pic.twitter.com/jmcJGjGyxM — Troublemakers España (@TroublemakersEs) 24 ottobre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.