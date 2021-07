Roma-Debrecen, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv (data e orario) (FOTO ANSA)

Roma-Debrecen, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv (data e orario). Quarta amichevole stagionale per i giallorossi dopo quelle vinte contro Montecatini (10-0), Ternana (2-0) e Triestina (1-0). Roma in campo nello stadio del Frosinone.

Roma-Debrecen, dove vedere la partita in diretta streaming

Ci sono diversi modi per vedere la partita in diretta streaming. Uno gratuito, attraverso i canali social della società giallorossa, ed uno a pagamento, su NowTv o SkyGo (app a disposizione degli abbonati a Sky Sport).

Roma-Debrecen, dove vedere la partita in diretta tv

La gara tra i giallorossi e gli ungheresi verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport il 25 luglio 2021 alle ore 19:00. Come abbiamo visto poco sopra, Sky Sport la trasmetterà anche in diretta streaming sulle sue app.

Roma-Debrecen, data e orario della partita amichevole

La partita amichevole tra la squadra della Capitale ed il team ungherese si giocherà presso lo stadio del Frosinone Calcio il 25 luglio 2021 alle ore 19:00. Come abbiamo spiegato sopra, sarà visibile sia in diretta tv che in diretta streaming.

Roma-Debrecen, la probabile formazione dei giallorossi

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Darboe, Villar; Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Reynolds, Mancini, Smalling, Diawara, Bove, Ciervo, Mkhitaryan, Zaniolo, Dzeko.

All.: Mourinho.

Ma a prescindere dai titolari, è chiaro che il tecnico portoghese darà spazio a quasi tutti i calciatori della sua rosa. In questo periodo, tutti hanno bisogno di minuti nelle gambe per entrare in forma per l’inizio del campionato.