ROMA – Roma umiliata a Firenze ed eliminata dalla Coppa Italia. I giallorossi hanno subito sette gol e hanno dato l’impressione di non essere scesi proprio in campo. Di Francesco ha schierato una squadra senza logica ed equilibrio tattico e la Fiorentina ha dominato dal primo all’ultimo minuto spazzando via le macerie giallorosse. A tutto questo, si aggiunge il nervosismo dei senatori della squadra. Manolas e Kolarov hanno litigato con i tifosi al momento della partenza per Firenze, dopo la figuraccia di Bergamo, e Dzeko si è fatto espellere a Firenze (sul web lo accusano di aver sputato all’arbitro).

La squadra sembra averlo abbandonato e per questo motivo il suo esonero sembra ormai inevitabile. E’ tornato d’attualità il nome di Paulo Sousa, allenatore che stava per sostituirlo a metà dicembre dopo che la Roma era reduce dalle pessime prestazioni contro Udinese e Cagliari. Poi Di Francesco salvò la panchina vincendo contro il Genoa nonostante le papere di Olsen. Adesso sembra veramente difficile da salvare perché un 7-1 a Firenze è un chiaro segnale di come il suo rapporto con l’ambiente Roma si sia definitivamente deteriorato. Paulo Sousa è pronto a tornare in Italia dopo la buona esperienza sulla panchina della Fiorentina.

I tifosi chiedono l’esonero di Di Francesco

#Pastore pronto per le paralimpiadi della terza età. #DiFrancesco ha creato più danni alla Roma di Di Canio e signori messi insieme — TychoBrahe (@TychoBrahe29) 30 gennaio 2019

Esigo le dimissioni di Di Francesco stasera stessa e quelle di Monchi domani alle ore 20:01, un minuto dopo la chiusura del mercato. Avete devastato la Roma, è giusto che ci liberiate di questo peso e andiate a fare altri danni altrove. Vergognatevi. — Lorenzo (@LorenzoGar) 30 gennaio 2019

Speriamo lo cambino domenica sera #DiFrancesco 😂 #SiScherza — Fausto Marziano (@Effemarziano22) 30 gennaio 2019

Duro #Monchi dopo #FiorentinaRoma: “#DiFrancesco? Oggi non è il giorno giusto per punire qualcuno. Bisogna rimanere uniti”

Le sue parole 👇https://t.co/DHfLqYFvDU — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 30 gennaio 2019