ROMA – La Qatar Sports Investments sarebbe in trattativa per l’acquisto della Roma. Alle indiscrezioni lanciate da Milano-Finanza e da L’Equipe, si unisce Le Parisien, altro quotidiano francese che rilancia la notizia di un interessamento concreto del fondo arabo nei confronti del club giallorosso.

Secondo Le Parisien, Al Khelafi starebbe pensando ad un addio anticipato al PSG. Il grande problema, secondo la proprietà, sarebbero le tasse da versare ogni anno allo stato francese, arrivate ad un ammontare superiore al miliardo di euro dal 2011 a oggi. Secondo Nabil Ennasri, direttore de L’Observatoire du Qatar, “l’impegno del Qatar verso il PSG non sarebbe a rischio e l’interesse verso i giallorossi deve essere letto come una volontà di sensibilizzazione che il paese del Golfo Persico vuole portare avanti attraverso lo sport. Il PSG dunque non sarà più l’unica squadra ma resterà il fiore all’occhiello nelle strategie”.

Ma se dalla Francia insistono con i rumors, da Boston arriva puntuale la smentita dello stesso James Pallotta, presidente del club giallorosso: “Dal Qatar vorrebbero comprare la Roma? Ma non c’è niente di vero, è tutto falso”. Come quando si era diffusa la voce di un’offerta (rifiutata) di 400 milioni di euro per l’acquisizione del club. (fonte LE PARISIEN – AS ROMA)