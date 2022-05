Roma-Feyenoord, la finale anche allo Stadio Olimpico: quanti maxischermi? Ingressi, orario apertura cancelli, tutto quello che c’è da sapere

Roma-Feyenoord anche allo Stadio Olimpico grazie ai maxischermi. Per i tifosi della Roma che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per assistere alla finale di Conference League dallo stadio di Tirana, in Albania.

Roma-Feyenoord, Stadio Olimpico verso il sold out

Lo stadio di Tirana è completamente esaurito per la finale di Conference League tra la Roma ed il Feyenoord. Dato non straordinario visto che è uno stadio piuttosto piccolo che può ospitare solamente ventunomila tifosi. Ma anche lo Stadio Olimpico di Roma è verso il sold out. E questa non era una cosa scontata visto che allo stadio non si giocherà una partita ma ci saranno solamente dei maxischermi.

La Roma ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico ai tifosi per questioni di ordine pubblico. Sarebbe stato più pericoloso piazzare cinque/sei maxischermi in diverse zone della città. Infatti, ci sarebbe stato il rischio di contatto tra i tifosi della Roma e quelli della Lazio. Mentre sembra poco plausibile che i tifosi della Lazio acquistino i biglietti per mescolarsi ai tifosi della Roma allo Stadio Olimpico.

Come detto, lo Stadio Olimpico va verso il tutto esaurito. Infatti restano disponibili solamente i biglietti per i Distinti Nord. Ricordiamo che tutti i biglietti costavano 10 euro, a prescindere dal settore dello stadio.

Roma-Feyenoord, la finale di Conference League anche allo Stadio Olimpico: quanti saranno i maxischermi?

I maxischermi saranno 6: due sotto la Tevere, due sotto la Montemario e gli altri sotto le curve. La Roma ha pensato a questa distribuzione dei maxischermi per dare la possibilità a tutti i tifosi presenti allo stadio di vedere la partita in maniera ottimale.

Roma-Feyenoord anche allo Stadio Olimpico, ingressi previsti e orario apertura cancelli

Diciamo subito che i cancelli dello stadio Olimpico dovrebbero aprire poco dopo le ore 18:00. Sono previsti quattro ingressi o punti di accesso allo Stadio Olimpico di Roma.

L’accesso Ferraris IV per i tifosi che seguiranno la partita dai Distinti Nord Ovest. L’accesso Dodi per i tifosi che assisteranno al match dalla Curva Nord, dai Distinti Nord Est e dalla Tevere Nord.

L’accesso Marmi per i tifosi che seguiranno la partita dai settori disabili Monte Mario e settori disabili Tevere. L’accesso De Bosis per i tifosi che vedranno la partita dai maxischermi dalla Tribuna Tevere, dai Distinti Sud, dalla Curva Sud e dalla Tribuna Monte Mario.