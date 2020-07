Roma-Fiorentina è destinata a far discutere a lungo tra rigori dubbi e bestemmie. Iachini ha protestato focalizzando la sua attenzione su un altro aspetto: “L’azione del secondo rigore della Roma è stata viziata da un tocco dell’arbitro”.

Passi il primo rigore (in effetti il fallo di Lirola su Peres è abbastanza netto…) ma non il secondo… in casa viola non vogliono farsi una ragione del rigore che ha consegnato alla Roma la vittoria.

La rabbia della Fiorentina era già stata percepita in campo visto le numerose bestemmie al momento dell’assegnazione del secondo rigore di giornata ai giallorossi.

Iachini fornisce un ulteriore spunto di riflessione polemizzando su un tocco dell’arbitro che avrebbe viziato l’azione sul nascere. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.