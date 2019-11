ROMA – Alessandro Florenzi ha mantenuto la promessa che aveva fatto ad una piccola mascotte prima di Roma-Brescia. Come di consueto, la squadra era entrata in campo con le mascotte prima del calcio d’inizio della partita. Pioveva a dirotto e per questo motivo Florenzi, da vero cavaliere, ha coperto la mascotte che si trovava davanti a lui, la piccola Michela. Non solo, Florenzi le aveva promesso un regalo speciale e così è stato…

Dopo la partita, Florenzi le aveva regalato una maglia con scritto: “A Michela con tanto affetto, promessa mantenuta! In questo giorno speciale diamo tutti #unrossoallaviolenza”. Pronta la risposta della famiglia della bambina: “Grazie grande uomo, e grande capitano”.

Florenzi ha voluto celebrare questo momento così speciale, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in compagnia della piccola Michela. Per lui Roma-Brescia è stata una grande partita perché ha segnato il suo ritorno da titolare nei giallorossi dopo tante panchine.

Tutto questo dopo una prova convincente anche con la maglia della Nazionale Italiana di Calcio. Per Mancini, Florenzi è un titolare inamovibile, adesso sta diventando un calciatore importante anche per il suo allenatore alla Roma Paulo Fonseca.