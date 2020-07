Nel 2019 la Roma ha mostrato un gioco moderno ed efficace ed era in corsa per un posto in Champions. Poi hanno iniziato a farsi strada con una certa insistenza le notizie del possibile cambio di proprietà e sugli enormi debiti della Roma (certificati dall’ultima Assemblea degli Azionisti).

Fonseca ha perso il controllo della situazione, anche perché è stato lasciato solo al suo destino dalla dirigenza, e la squadra ha intrapreso un rendimento da zona retrocessione. Nel 2020, prima e dopo lo stop del campionato per coronavirus, la Roma ha perso ben 6 partite su 11.

Senza i punti fatti brillantemente nel 2019, adesso la Roma rischierebbe seriamente la retrocessione in Serie B. Altro che qualificazione alla prossima Champions League o sogni di gloria…

Per questo Franco Baldini, che è l’unico vero uomo mercato rimasto nel club, ha iniziato a sondare varie piste per il presente ma anche per l’immediato futuro.

Baldini collabora nella Roma da una vita e sarebbe convinto di avere ottime possibilità anche di essere confermato in caso di cambio di proprietà.

Baldini sarebbe convinto di fare colpo anche sul possibile nuovo patron giallorosso grazie al suo curriculum ed al suo inglese fluente.

Sta di fatto che al momento Baldini avrebbe contattato Luciano Spalletti, per lui si tratterebbe del terzo ritorno in giallorosso, Pochettino, da sempre un suo pallino, Allegri, altro tecnico molto stimato dal consulente giallorosso, e De Zerbi, vera rivelazione di questa Serie A.