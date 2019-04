ROMA – Spettacolo tra le leggende dell’As Roma e la Nazionale dei piloti della Formula E allo Stadio Tre Fontane di Roma. La partita amichevole, organizzata per devolvere l’incasso in beneficenza, è terminata sul punteggio di cinque a cinque. Francesco Totti è tornato a vestire la maglia numero dieci della Roma e ha regalato al pubblico di casa grandi giocate ma il migliore in campo è stato Marco Delvecchio, autore di un poker di reti. L’altra marcatura della squadra giallorossa è stata segnata da Federico Balzaretti. La Nazionale dei piloti della Formula E non è stata a guardare e ha impattato il match con le reti di Paffett, Felipe Massa, Fisichella e Bisignani (autore di una doppietta).

Il tabellino della partita amichevole terminata sul risultato di 5-5.

Leggende As Roma: Amelia; Cassetti, Scarchilli (22′ Chierico), Candela (46′ Massa), Tonetto (30′ Leo); Perrotta, Maini; Conti (46′ Cucciari), Totti, Gautieri (70′ Balzaretti); Delvecchio.

All. Desideri/Sella.

Selezione piloti Formula E: Cesaretti (46′ Epifani); Da Costa (46′ Hiquet; 60′ Da Costa), Fabrizio (46′ Dillman), Vandoorne (17′ Rowland; 70′ Bisignani); Borsa; Massa (46′ Candela; 70′ Redaelli), Patrese (10′ Romondini), Wehrlein (27′ Paffett, 35′ Longo; 60′ Wehrlein), Bird (27′ Frins; 46′ Turvey; 70′ Frins); Agag (17′ Quadrini, 60′ Bird), Fisichella.

A disp.: Buenaventura, Pirro, Ma Qinghua, Lynn, Mortona, Ho-Pin Tung, Evans, Filippi, Popolizio, Biondino, Longhi, Sala.

All. Di Natale.

Arbitro: Guarini. Assistenti: Tozzi e Abu Jamal. Quarto uomo: Polidori.

La sequenza dei gol: 5′, 10′ e 16′ Delvecchio, 38′ Paffett, 46′ pt. Massa, 47′ Fisichella, 57′ Delvecchio, 78′ Balzaretti, 80′ e 90′ Bisignani.