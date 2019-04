ROMA – Le leggende della Roma, capitanate da Francesco Totti, sfidano Massa e compagni in occasione dell’E-Prix: appuntamento oggi (ore 18) in diretta streaming su Sportmediaset.it. Sarà una piacevole occasione per rivedere in campo tanti campioni del passato della Roma e non solo, gli appassionati di motori potranno vedere i loro beniamini giocare a calcio. Sarà forti come al volante di una macchina? Lo scopriremo a breve.

Roma-Formula 5, Francesco Totti torna a vestire la maglia numero dieci.

Celebrare una serata all’insegna dello sport e della solidarietà, insieme a grandi campioni del mondo calcistico e della velocità. Come scrive l’Ansa, è questo l’obiettivo della partita amichevole che in occasione del ritorno dell’E-Prix di Roma vedrà scendere in campo la Nazionale Piloti e l’AS Roma Legends, quest’ultima capitanata da Francesco Totti.

I 22 campioni si sfideranno a Roma giovedì 11 aprile alle ore 18.00 sul campo dello stadio “Tre Fontane”, nel cuore del quartiere EUR, per un match che vedrà protagonisti piloti del calibro di Felipe Massa del Team Venturi di Formula E, il leader del campionato Antonio Felix Da Costa, ma anche glorie del recente passato come Giancarlo Fisichella.

La partita, come scrive l’Ansa, sarà impreziosita dalla presenza in campo di Francesco Totti, ex capitano della Roma. Il connubio tra Formula E e AS Roma continuerà sabato 13 aprile, quando Francesco Totti sfreccerà sul circuito dell’Eur a bordo della rivoluzionaria Gen2, la monoposto elettrica di seconda generazione.

Fonte: Ansa.