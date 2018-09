Roma-Frosinone probabili formazioni, Pastore dietro a Schick

ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Frosinone 0-0. Partita valida per la sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciano. All. Longo

