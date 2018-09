Roma-Frosinone streaming Dazn e diretta tv, dove vederla: orario e data

ROMA – Roma-Frosinone si giocherà mercoledì 26 settembre alle ore 21, allo stadio “Olimpico” di Roma.DOVE VEDERE ROMA-FROSINONE IN TV E STREAMINGRoma-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Gli abbonati Dazn possono vedere le partite in diretta streaming su pc, cellulari, tablet e smart tv.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Cassata, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica.

“Il concetto è solo uno: io ho bisogno dei miei calciatori e loro hanno bisogno di me. Solo insieme possiamo uscire da questo momento, non serve puntare il dito contro nessuno. Siamo tutti consapevoli di poter risalire la china”. Eusebio Di Francesco e’ in piena tempesta, e alla vigilia della delicata partita della Roma col Frosinone parla in conferenza stampa. “E’ un errore dare giudizi ora sul mercato.

Il ritiro? Le risposte arriveranno domani, ma lo abbiamo voluto per ricompattarci ed esaminare insieme le difficoltà attuali”.

“È stato un inizio inaspettato: dopo quello che abbiamo fatto l’anno scorso nessuno si immaginava una partenza del genere. Dobbiamo analizzare le partite tra di noi, confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità”: così Stephan El Shaarawy ai microfoni di Dazn parla del momento della Roma. “Il calcio ti dà sempre la possibilità di rimediare – ha aggiunto l’attaccante giallorosso – e questa settimana con il derby abbiamo il dovere di invertire la rotta”.

