BERGAMO – L’Atalanta festeggia la sua prima storica qualificazione in Champions League ma il tecnico Gasperini è il primo dei punti interrogativi di una squadra e di una società che hanno ormai assunto la dimensione di big aggiunta: se il presidente Antonio Percassi domenica sera al Mapei Stadium ha assicurato di volersi tenere stretto il tecnico, l’interessato ha invece rimarcato di doversi ancora sedere al tavolo di confronto con la dirigenza. Ribadendo un concetto già noto: si continua solo se c’è piena condivisione di idee.

Roma, Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta per una questione di coerenza.

Nell’ultima conferenza stampa del dopogara di una lunghissima cavalcata, il tecnico, alludendo seppur velatamente alle cifre che circolano sul suo conto riguardo al vociferato pre-contratto con la Roma, non ne ha fatto una questione di soldi ma di coerenza: “La scorsa estate avevo parlato di ‘mercato triste’ sentendomi rispondere che avevo in mano la rosa più forte della storia dell’Atalanta”, le sue parole nella pancia dello stadio reggiano. La proprietà vuole assecondarlo senza vendere e anzi comprando gli innesti necessari (fonte Ansa).

Roma, De Rossi vice di Gasperini? Il tecnico dell’Atalanta lo stima molto.

De Rossi ha deciso di lasciare la Roma perché la società giallorossa non gli ha rinnovato il contratto da calciatore ma lo ha fatto principalmente per una questione d’orgoglio. A De Rossi non è piaciuto come è stato trattato, ignorato per un anno intero e liquidato a due giornate dal termine del campionato.

De Rossi già ragiona da allenatore. Per questo motivo potrebbe restare alla Roma nelle vesti di vice del prossimo allenatore. De Rossi ha rifiutato l’incarico di dirigente perché vuole un ruolo più incisivo.

L’incarico di vice allenatore potrebbe spianargli la strada verso la panchina dei suoi sogni che è ovviamente quella della Roma. Gasperini non è l’unico allenatore che vorrebbe De Rossi nel suo staff, nelle ultime ore anche Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria, ha detto che gli piacerebbe avere un leader carismatico come De Rossi nel suo staff tecnico.