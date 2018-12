ROMA, STADIO OLIMPICO – Serie A, posticipo della sedicesima giornata. Roma-Genoa 3-2, gol: Piatek 17′, Fazio 32′, Hiljemark 33′, Kluivert 45′ e Bryan Cristante 60′.

Le pagelle della partita

Roma-Genoa 3-2 (2-2). Roma (3-4-3): Olsen 4.5, Fazio 6.5, Manolas 6, Juan Jesùs 5.5, Florenzi 6, Nzonzi 6, Cristante 7, Kolarov 6, Under 5.5 (31′ st Santon 5.5), Zaniolo 6, Kluivert 7 (35′ st Schick 5.5). (83 Mirante, 63 Fuzato, 2 Karsdorp, 3 Lu.Pellegrini, 8 Perotti, 15 Marcano, 16 De Rossi, 19 Coric, 27 Pastore, 52 Marcucci). All.: Di Francesco 6.5.

Genoa (3-5-2): Radu 5.5, Biraschi 5, Romero 6, Zukanovic 5 (15′ st Pereira 5.5), Sandro 5.5 (20′ st Rolon 5.5), Romulo 5.5 (23′ st Pandev 5.5), Hijljemark 7, Bessa 6.5, Lazovic 6.5, Piatek 7, Kouamè 6. (1 Marchetti, 23 Russo, 2 Spolli, 5 Lisandro Lopez, 26 Dalmonte, 39 Favilli, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 44 Miguel Veloso). All:. Prandelli 5.5. Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel pt 17′ Piatek, 31′ Fazio, 33′ Hijljemark, 45′ Kluivert; nel st 14′ Cristante. Angoli: 6-4 per la Roma. Recupero: 0′ e 5′. Ammoniti: Zukanovic, Zaniolo, Schick, Rolon per gioco scorretto. Spettatori: 29.128, incasso 864.197,00 euro.

Gli highlights della partita

94′ E’ finita, la Roma ha vinto contro il Genoa salvando la panchina di Di Francesco. In attesa di Atalanta-Lazio, la Roma si porta al 6° posto in classifica, in zona Europa League, a un punto dai biancocelesti.

82′ Palo della Roma! Respinta di Radu su un gran sinistro di Kolarov, la palla arriva a Cristante che colpisce il palo da posizione defilata.

60′ Roma in vantaggio. Bryan Cristante firma il sorpasso con una conclusione potente dalla distanza.

49′ Gol annullato al Genoa. Lazovic batte Olsen con un tiro a giro che era tutto meno che imparabile. Altro grave errore del portiere svedese. L’arbitro annulla la rete perché l’azione del Genoa era viziata da un fuorigioco di partenza di Piatek.

46′ Under si divora il 3-2. L’attaccante turco calcia alle stelle a porta vuota dopo una respinta difettosa di Radu.

45′ Pareggio della Roma al termine del primo tempo. Kluivert ha finalizzato al meglio un contropiede con un bel diagonale di destro.

#Kluivert! Pareggio della #Roma allo scadere del primo tempo. Nonostante questo la squadra giallorossa entra negli spogliatoi tra i fischi dell’Olimpico. #RomaGenoa 2-2 pic.twitter.com/YIVI4iS2fY — Alessia Novelli (@AlessiaNovelli2) 16 dicembre 2018

33′ Genoa torna subito in vantaggio. Assist di Sandro e girata vincente di Hiljemark.

32′ Pareggio della Roma. Cross di Florenzi e girata vincente di Fazio dopo un liscio di Cristante.

17′ Gol del Genoa. Papera di Olsen su un tiro dalla distanza di Hiljemark, sulla ribattuta segna facilmente a porta vuota Piatek.

15′ La prima conclusione della partita è della Roma. Zaniolo si è liberato di Romero e ha calciato con il sinistro. Il suo tiro è terminato sul fondo. Radu c’era.

13′ ammonito Zukanovic. Il difensore del Genoa ha fermato una ripartenza di Under con un’entrata fallosa.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert. All.: Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame. All.: Prandelli.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.