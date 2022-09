Roma-HJK Helsinki, dove vedere la partita di Europa League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda partita della fase a gironi dell’Europa League per la Roma di José Mourinho. Alla prima giornata i giallorossi hanno perso in bulgaria contro il Ludogorets per 2-1. La squadra di Mourinho è dunque chiamata a vincere in casa contro HJK Helsinki per proseguire al meglio il proprio cammino europeo. Anche la squadra finlandese, così come la Roma, ha zero punti in classifica dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Betis. Questo è il primo confronto tra i giallorossi e HJK Helsinki, nella loro storia non si sono mai incrociate. Roma-HJK Helsinki dove vederla.

Roma-HJK Helsinki, orario e dove vederla in diretta streaming

Alla seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League, la Roma affronta i finlandesi del HJK Helsinki. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere la partita in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match verrà trasmesso in diretta anche su DAZN, sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Roma-HJK Helsinki: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Browne, Boujellab, Lingman, Vaananen, Soiri; Hostikka, Abubakar.