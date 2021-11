Roma in crisi ma Mourinho rifiuta il Tapiro D’Oro di Striscia la notizia, lo aveva già fatto con l’Inter (foto Ansa)

José Mourinho rifiuta il Tapiro D’Oro come ai tempi dell’Inter, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia voleva consegnarglielo dopo i pesanti ko della Roma contro Bodo Glimt e Venezia.

Mourinho come all’Inter, Tapiro D’Oro rifiutato per orgoglio e scaramanzia

Mourinho è una persona sia scaramantica che orgogliosa. Probabilmente ha rifiutato il Tapiro sia per una questione scaramantica che per orgoglio. Infatti l’allenatore ha giustificato più volte le sconfitte della Roma prendendosela con gli arbitri o con una rosa, a suo avviso, non all’altezza.

La Roma sta vivendo una stagione da incubo perché è sesta in campionato e seconda nel girone di Conference League (competizione abbondantemente alla sua portata). Ma non è solamente questo ad innervosire il portoghese.

Infatti la Roma è scivolata in queste posizioni di classifica dopo sconfitte veramente pesanti. I giallorossi hanno perso addirittura 6 a 1 sul campo del modesto Bodo Glimt e sono caduti anche in campionato contro la neopromossa Venezia.

Roma in crisi, la situazione si è complicata sia in Europa che in Italia

In Europa, passa solamente la prima classificata ed in questo momento la Roma è seconda. Se terminasse al secondo posto, sarebbe costretta ad uno spareggio contro un club retrocesso dall’Europa League. Solo vincendo questo spareggio, i giallorossi proseguirebbero nella competizione europea.

In campionato, la situazione si è fatta complicata. L’obiettivo della Roma è il quarto posto e se terminasse oggi il campionato non lo avrebbe centrato.