Roma, Internazionali Tennis: Sonego-Thiem al terzo set, ma c’è il coprifuoco e il pubblico viene mandato via (Foto da video)

Roma, scena surreale agli Internazionali di Tennis: Sonego e Thiem sono all’ultimo decisivo set, ma c’è il coprifuoco. Quindi il pubblico deve andare via. Tutto vero, è successo veramente. Il pubblico (che aveva pagato il biglietto) non ha potuto vedere l’epilogo della partita. Ormai si erano fatte le 21.30 e entro le 22 i presenti avrebbero dovuto essere a casa.

Che senso ha mantenere il coprifuoco così presto, nel momento in cui si concedono riaperture serali e si tenta di tornare piano piano alla normalità? Chissà se qualcuno tra governo e Cts avrà visto le immagini e cosa avrà pensato… Per la cronaca, Sonego ha vinto e si è qualificato per i quarti di finale del torneo.

Sonego-Thiem a Roma: il terzo set si gioca senza pubblico, c’è il coprifuoco

Quella tra Sonego e Thiem (numero 4 del mondo) è stata una partita tiratissima. Dopo la battaglia nei primi due set, il tennista italiano e quello australiano sono arrivati a quello decisivo. Ma il pubblico è stato fatto uscire proprio allora, visto che erano le 21.30. E c’era solo mezz’ora per non sforare il coprifuoco.

Si era appena concluso il tie-break del secondo set: Thiem aveva pareggiato, dopo che Sonego aveva vinto il primo. A quel punto il match è stato fermato, i tennisti sono stati mandati negli spogliatoi e gli spettatori presenti sugli spalti evacuati con molta calma. I video stanno facendo il giro del web.

Internazionali di Tennis Roma: le regole per gli spettatori

Tutti gli spettatori devono essere muniti di una mascherina FFP2 (dettaglio che è stato spiegato sin dall’acquisto del biglietto che può essere effettuato solo online) e vengono distribuiti gel igienizzanti per garantire la sicurezza. I posti, con il distanziamento, per ciascuna sessione sono più di 5000 (2.415 sul campo Centrale, 1.493 sulla Grand Stand Arena, 774 nello Stadio Pietrangeli e 590 sui Campi Secondari).