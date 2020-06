Roma, Juan Jesus è un caso: “I quattro spicci che prendo non sistemeranno il bilancio” (foto Ansa)

ROMA – Nelle ultime ore, in casa Roma è scoppiato il caos per alcune uscite social di Juan Jesus.

Il difensore brasiliano ha ironizzato contro la società giallorossa, perché non lo ha inserito in un tweet con gli altri calciatori, e contro un tifoso che gli rinfacciava il suo stipendio.

“Non sono i quattro spicci che prendo ad aiutare la Roma a sistemare il bilancio”.

In realtà Jesus guadagna 2.2 milioni di euro a stagione, uno stipendio decisamente alto per una riserva.

La Roma conta i giorni che la separano dal ritorno in campo, previsto per mercoledì sera all’Olimpico con la Samp, ma nell’ambiente giallorosso a tenere banco sono essenzialmente la sospensione del ds Petrachi e la possibilità del Gruppo Friedkin di presentare una nuova offerta per l’acquisto del club.

Le vicende societarie, spiega però Federico Fazio, non rischiano di deconcentrare la squadra di Fonseca.

“No, assolutamente. Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo all’Europa League e a centrare la Champions” le parole del difensore a Sky.

Giovedì a Trigoria l’assemblea degli azionisti per affrontare la situazione patrimoniale della società, contraddistinta da un bilancio sempre più negativo (le perdite al 31 marzo erano pari a 126,4 milioni di euro).

Juan Jesus è un caso per la Roma, il suo botta e risposta con un tifoso.

I conti in rosso ormai sono un altro tema caldo per la tifoseria, ne è la prova il botta e risposta avvenuto via social tra Juan Jesus e un utente.

Il brasiliano ha commentato il post in cui la società annunciava il countdown alla partita con la Samp, “accusando” con evidente ironia il club di non averlo messo in risalto nella foto pubblicata.

“Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia”, il messaggio del centrale, con annessa risata, che ha generato alcune risposte scherzose, ma anche una replica piccata (“Forse è ora che ci fai risparmiare due soldi”) legata allo stipendio del giocatore che ha un contratto fino al 2021 da circa 2.5 mln di euro.

Juan Jesus ha quindi risposto per le rime (“Secondo te per quattro soldi miei il bilancio è a posto? Hai saltato la lezione di matematica?”) chiudendo poco dopo la questione con un messaggio distensivo:

“Ci vediamo presto per bere un caffè e fare due risate. Paghi te però”.

Ad attenuare il passivo di bilancio della Roma sarebbe la qualificazione alla prossima Champions.