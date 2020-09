Blitz dice

Trump o Lukashenko? Indovina chi l’ha detto. Detto cosa? “Non garantisco transizione pacifica dei poteri in caso di sconfitta alle elezioni”. Cioè elezioni valide se vinco. Se invece perdo non valgono e non garantisco che me ne vado. Deve essere stato Lukashenko dittatore. Un presidente Usa non può dirlo. Sicuri?