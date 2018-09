ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Lazio 0-0. Partita valida come anticipo della settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica).

Quarta contro decima. La Lazio arriva a questo derby con i favori del pronostico grazie a un ottimo avvio di campionato. I biancocelesti sono reduci da quattro vittorie di seguito. La Roma ha salvato la panchina di Di Francesco vincendo contro il Frosinone ma oggi non può perdere o molto probabilmente il tecnico verrebbe esonerato.

Gli highlights

Al 18′, conclusione potente di Marusic che non inquadra lo specchio della porta della Roma.

Marusic roma lazio pic.twitter.com/B4EaHZXOTp — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

Il primo tentativo è della Lazio. Tiro al volo di Immobile al 2′ deviato in angolo da De Rossi. Il capitano della Roma ha messo le mani dietro al corpo per non commettere fallo da rigore

Roma Lazio immobile de rossi pic.twitter.com/8kSoB9hBId — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

I calciatori della Roma provano a caricarsi prima del derby

I calciatori della Lazio prima della stracittadina odierna. I giocatori cercano il sostegno dei propri tifosi.

I tifosi festeggiano De Rossi per le 600 partite con la maglia della Roma

ROMA-LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Schick, Ünder, Kluivert.

All. Di Francesco

LAZIO: Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Patric, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Caicedo, Correa.

All. Inzaghi.

Arbitro: Rocchi di Firenze. Assistenti: Di Liberatore e Tonolini. IV uomo: Maresca. VAR: Irrati. AVAR: Vivenzi.

