ROMA – Genoa-Lazio e Roma-Lecce sono state le uniche due partite che non sono state rinviate per il Coronavirus. Allo stadio Olimpico, diversi tifosi di Roma si sono presentati allo stadio muniti di mascherina. Sono state rinviate invece Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo. In Serie B, è stata rinviata la partita tra Ascoli e Cremonese.

In Serie C sono cinque le gare rinviate: oltre a quelle delle zone del provvedimento – Giana-Como, Lecco Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi – anche Piacenza-Sambenedettese.

La Serie C si è portata avanti e ha annunciato in un comunicato di aver disposto “il rinvio di 5 gare del turno infrasettimanale in Lombardia e Veneto in programma mercoledì 26, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società la corretta gestione del prossimo turno di campionato”. Si tratta di: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza.

Roma-Lecce 4-0, il tabellino della partita dello Stadio Olimpico.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under (16′ st Perez), Pellegrini (1′ st Kluivert), Mkhitaryan; Dzeko (37′ st Kalinic). A disposizione: Cardinali, Fuzato, Fazio, Ibanez, Cetin, Santon, Spinazzola, Villar, Perotti. Allenatore: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati (38′ st Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (21′ st Tachtsidis), Deiola, Petriccione (1′ st Shakhov); Barak, Mancosu; Lapadula. A disposizione: Chironi, Dell’Orco, Gabriel, Maselli, Oltremarini, Paz, Rimoli, Rispoli, Vera. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 13′ pt Under, 37′ pt Mkhitaryan, 25′ st Dzeko, 35′ st Kolarov

NOTE: Ammonito Mancini (R). Recupero: 1′ e 2′