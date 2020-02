ROMA – Roma-Lecce 2-0, gol: Cengiz Under al 12′, Mkhitaryan al 38′ (gara in corso).

La Roma sfida il Lecce con un 4-2-3-1 con Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko. Il tecnico giallorosso ha spedito in panchina Perez nonostante l’ex calciatore del Barcellona abbia deciso l’ultimo match di Europa League contro il Gent. In difesa, Bruno Peres è stato preferito a Davide Santon ed a Leonardo Spinazzola.

Non ci sono sorprese negli ospiti. Liverani risponde a Fonseca con un 4-3-2-1 con Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak e Lapadula. La gara è affidata all’arbitro Giacomelli di Trieste.

Roma vicina alla rete dopo appena trenta secondi. Under ha servito Dzeko ma il centravanti bosniaco non ha inquadrato la porta con un colpo di testa da due passi. Al 7′, Dzeko ha lanciato a rete Pellegrini ma il centrocampista giallorosso ha sparato alto sopra la traversa.

La Roma è passata in vantaggio al 12′. Mkhitaryan ha tolto il pallone a Petriccione e ha messo in porta Under. Il turco non ha sbagliato davanti a Vigorito. Al 26′, Dzeko ha duettato bene con Under ed è andato al tiro ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta avversaria.

Al 30′, Pellegrini ha sprecato una comoda occasione da gol calciando fuori un “rigore in movimento” su assist di Dzeko dalla destra. Raddoppio della Roma al 38′, passaggio filtrante di Dzeko per Mkhitaryan che non ha sbagliato davanti al portiere avversario. Il primo tempo è terminato sul risultato di due a zero per la Roma.