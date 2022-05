Roma-Leicester, il piano sicurezza: strade chiuse, divieti e mezzi di trasporto. Partita in chiaro su TV8

Sono attesi oltre 65mila tifosi domani sera all’Olimpico per Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League. Attesi poco più di tremila tifosi ospiti, molti dei quali in arrivo a Roma già da oggi. La partita, con fischio d’inzio alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su TV8 oltreché in streaming su DAZN e su SKY.

Roma-Leicester, strade chiuse e come raggiungere l’Olimpico

Già da oggi, dalle 17, saranno chiusi al traffico lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis, Ponte Duca d’Aosta, lungotevere Maresciallo Cadorna e piazzale Maresciallo Giardino. Dal provvedimento di chiusura sono esclusi, oltre ai veicoli di soccorso e pronto intervento, anche moto, motorini e biciclette. Oltre ai tifosi che raggiungeranno l’Olimpico con mezzi propri, è stato previsto un piano di potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico: per raggiungere lo stadio è disponibile il tram 2 che va da piazzale Flaminio a piazza Mancini, e 14 linee di bus in arrivo da diverse zone di Roma. Dal quadrante Sud le linee 23, 31, 280 e 628, da quello Nord 32, 69, 200 e 201,226, 301, 446 e 911 mentre dal Centro ci sono le linee 70 e 910 che partono da Termini.

Piano sicurezza per Roma-Leicester

Migliaia gli agenti delle forze di polizia in campo, non solo intorno allo stadio per evitare contatti a rischio, anche se per il momento tra le due tifoserie non ci sono stati attriti. La gestione del flusso e del deflusso dei tifosi sarà affidata sia alla Polizia intorno all’Olimpico sia ai Vigili urbani che presidieranno la zona dal primo pomeriggio di domani. Non solo, sarà necessario anche scortare gli ultras del Leicester dall’arrivo in città fino ai settori ospiti: sono previsti infatti divieti di sosta nell’area di parcheggio dei pullman tra via Cavour e via Annibaldi e a Villa Borghese.