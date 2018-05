ROMA – Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla Divisione Amministrativa e Sociale; un tifoso, di origine maltese, che ha provato a scavalcare per entrare, per oltraggio e violazione del regolamento dello stadio, dalla Digos; un tifoso del Liverpool, di origine tedesca, un russo ed un italiano che hanno provato scavalcare per entrare, dal commissariato Prati; un romanista, con precedenti di polizia, dai Carabinieri, per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Lo rende noto la Questura che sottolinea che nessun petardo o fumogeno è stato esploso, né sono stati esposti striscioni non autorizzati.